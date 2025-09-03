"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тази сутрин на площад „Тянанмън" в Пекин се проведе тържественото отбелязване на 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия.

Китайската медийна група е телевизионната медия, предоставяща на света предаването на живо на юбилейното събитие. Екипът на КМГ представи пред световната публика грандиозен аудиовизуален празник.

В подготовката на събитието участваха над 3000 души. Китайската медийна група използва мултиплатформена комуникация на 85 езика, за да излъчи юбилейната конференция по целия свят, представяйки по-добре образа на Китай и неговите виждания пред международната общност.