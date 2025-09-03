ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чуйте как Путин и Си Дзинпин си говорят за транспл...

Времето София 33° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21226747 www.24chasa.bg

Излъчването на живо от КМГ регистрира голям успех

КМГ

1308
Снимка: Китайска медийна група

Тази сутрин на площад „Тянанмън" в Пекин се проведе тържественото отбелязване на 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия.

Китайската медийна група е телевизионната медия, предоставяща на света предаването на живо на юбилейното събитие. Екипът на КМГ представи пред световната публика грандиозен аудиовизуален празник.

В подготовката на събитието участваха над 3000 души. Китайската медийна група използва мултиплатформена комуникация на 85 езика, за да излъчи юбилейната конференция по целия свят, представяйки по-добре образа на Китай и неговите виждания пред международната общност.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол