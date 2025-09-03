Откриха над 100 трупа след свлачището, погълнало цяло село в Судан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спасителните екипи в отдалечено село в западния судански регион Дарфур, което беше затрупано от кално свлачище през уикенда, днес откриха около 100 тела на загинали, заяви бунтовническата групировка, контролираща региона, цитирана от Асошиейтед прес и БТА.

Армията на суданското освободително движение съобщи, че броят на жертвите на свлачището, станало на 31 август в село Тарасин в планините Мара, би могъл да надхвърли хиляда души.

Говорителят на групировката Мохамед Абдел-Рахман ан Наир каза пред АП, че вчера са открити около сто тела. Той посочи, че издирването на затрупани продължава въпреки липсата на ресурси и оборудване. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) заяви, че броят на смъртните случаи и пълният мащаб на трагедията предстои да бъдат потвърдени, тъй като мястото на свлачището е "изключително труднодостъпно".

Службата на ООН заяви, че "между 300 и 1000 души може да са загубили живота си" в свлачището и са мобилизирани сили за подкрепа на засегнатия район, намиращ се на над 900 км западно от столицата Хартум.

Регионът на планините Мара е вулканичен масив, чийто най-висок връх превишава 3000 метра. Регионът, признат за част от световното природно наследство, се отличава с по-ниски температури и значително по-силни валежи в сравнение с околните райони.

По-малко по мащаб кално свлачище в същия район през 2018 г. отне живота на най-малко 19 души и рани десетки други, припомня АП, позовавайки се на информация на разпуснатата мисия на ООН и Африканския съюз в Дарфур.

Същевременно днес папа Лъв XIV призова за координиран отговор, за да се сложи край на "хуманитарната катастрофа" в Судан.