Израелски министър: Искаме да анексираме 82% от Западния бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Крайнодесният израелски министър на финансите Бецалел Смотрич каза, че иска Израел да анексира 82% от окупирания Западен бряг, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Смотрич представи днес своя спорен план пред журналисти. Според него палестинците първоначално трябва да останат под управлението на Палестинската автономия в оставащите 18% от територията, каза той.

По-късно ще трябва да бъдат разгледани "регионални алтернативни административни решения", посочи Смотрич без да дава повече подробности.

Министърът отбеляза, че в бъдеще не трябва да има "палестинско колективно тяло", което "да запазва националните стремежи, които целят да унищожат общонародните стремежи (на Израел)".

Той обвини палестинското население на Западния бряг, че подкрепя ислямисткото движение "Хамас" и се стреми към унищожаването на Израел.

По повод плановете на страни като Франция, Белгия и Канада да признаят Палестинска държава по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, министърът ги окачестви като "франко-ислямска конференция".

Той заяви, че това е нов етап в дипломатическите опити на Палестинската автономия, която той описа като "терористична организация", да навреди на Израел.

Министърът заплаши Палестинската автономия, като заяви, че тя ще бъде "ликвидирана, точно както (Израел) ликвидира "Хамас", ако дръзне да "надигне глава".

В заключение Смотрич призова израелския премиер Бенямин Нетаняху да свика правителството и да вземе "историческото решение" за анексията.