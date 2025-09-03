ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху към белгийския премиер, който иска да признае Палестина: Слаб лидер

1148
Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи днес нападки към белгийски си колега Барт де Вевер и го нарече "слаб лидер, който се опитва да умиротвори ислямския тероризъм, жертвайки Израел", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че тези коментари идват ден, след като Брюксел обяви, че ще признае съществуването на Палестинска държава.

Правителството на Нетаняху е разгневено от декларациите на Франция, Великобритания, Канада, Австралия, а сега и Белгия, че официално ще признаят съществуването на Палестинска държава по време на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Де Вевер "иска да нахрани крокодила на тероризма преди той да погълне и Белгия", написа канцеларията на израелския премиер в официалния си профил в "Екс".

"Израел ще продължи да се защитава", се казва още в изявлението.

Нетаняху по същия начин разкритикува и австралийския премиер Антъни Албанезе миналия месец, наричайки и него "слаб лидер", след като Канбера обяви, че ще признае съществуването на Палестинска държава и издаде забрана за влизане на десен израелски депутат в страната.

Палестинците отдавна искат да създадат собствена държава на окупирания Западен бряг, в ивицата Газа и Източен Йерусалим. Израелски представители обаче отхвърлят това искане с аргумента, че това няма да промени реалността на практика, посочва Ройтерс.

