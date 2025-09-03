Израел: Предотвратихме атентат на "Хамас" срещу министъра на вътрешната сигурност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската служба за вътрешна сигурност "Шин Бет" обяви днес, че е предотвратила атентат на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Клетка на "Хамас", действаща в района на Хеброн (на окупирания Западен бряг - бел. АФП), беше задържана през последните седмици. Тази клетка е заподозряна, че е действала под ръководството (на членове) на "Хамас" в Турция с намерението да извърши предварително подготвен атентат срещу министъра на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир", се казва в изявление на "Шин Бет".

"Разследването, проведено от "Шин Бет", разкри, че заподозрените са закупили няколко дрона, на които са планирали да монтират експлозиви, за да извършат атаката. Дроновете са били конфискувани при ареста им", се казва още в изявлението.

Итамар Бен-Гвир, лидер на крайнодясната партия "Оцма йехудит" ("Еврейска сила"), живее в еврейското селище Кирят Арба, близо до град Хеброн, на окупирания Западен бряг.

Известен с провокациите си, Бен-Гвир се смята за най-радикалния министър в коалиционното правителство на Бенямин Нетаняху - едно от най-десните в историята на Израел.

През февруари 2023 г. палестинец, който планирал да го убие, беше арестуван, а по-късно, през юли тази тодина друг палестинец бе обвинен в "заговор" за убийството му.

Самият Нетаняху стана мишена на атака с дрон от страна на подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула" през октомври миналата година. Дронът се разбил в прозорец на спалнята в къщата на Нетаняху в северния израелски град Цезария, но премиерът на Израел останал невредим, припомня АФП.