Ирански депутати искат страната да излезе от ядреното споразумение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шестдесет депутати от иранския парламент днес поискаха бързо изтегляне на Иран от глобалния договор за неразпространение на ядрено оръжие в отговор на предстоящото връщане на международните санкции срещу Ислямската република, предаде ДПА, позовавайки се на иранския новинарски портал "Дидбан".

Договорът за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) забранява на страните без ядрен арсенал да придобиват такова оръжие, пише БТА.

Иранският парламент, който е доминиран от консервативните хардлайнери, планира подготовката на законопроект за изтегляне от този договор. Засега обаче не е ясно дали усилията на депутатите в тази насока ще бъдат успешни.

Върховният съвет за сигурност на страната и иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей ще имат последната дума по този въпрос.

Германия, Франция и Великобритания, известни като Европейската тройка, наскоро задействаха механизма за връщане на санкциите срещу Иран, наложени от ООН.

Този механизъм, приет с договора от Виена през 2015 г. изтича в средата на октомври. Той позволява на страните, подписали ядреното споразумение с Иран, включително и Европейската тройка, да върнат санкциите в случай на нарушения от страна на Техеран.

В договора от Виена Иран се ангажира да ограничи ядрената си програма, а в замяна на това санкциите срещу страната бяха вдигнати.

По време на първия си мандат американският президент Доналд Тръмп едностранно изтегли САЩ от този договор.

Всъщност сделката не се прилага от години и затова Техеран смята повторното въвеждане на старите санкции за нелегитимно.