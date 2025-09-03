ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преизбраха Кирил Вълчев за генерален секретар на А...

Тръмп призова "Хамас" да освободи всички израелски заложници

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп днес отново призова радикалната палестинска групировка "Хамас" да освободи всички израелски заложници, които все още държи в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Според държавния глава на САЩ това би сложило край на войната в крайбрежната територия.

"Казвам на "Хамас" НЕЗАБАВНО да освободи всички 20 заложници (не 2, или 5, или 7!) и ситуацията бързо ще се промени. ЩЕ СЕ ПРИКЛЮЧИ!", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Войната в ивицата Газа започна на 7 октомври 2023 г. с изненадващото трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия. По данни на Израел тогава са убити около 1200 души, а 251 заложници са отведени в плен в ивицата Газа.

Според информацията на здравното министерство на "Хамас" жертвите в анклава при ответното израелско настъпление вече са над 63 000, припомня Ройтерс.

