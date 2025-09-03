Си заговори за избор между мир и война, с Путин обсъждат безсмъртието (Обзор)

Тръмп обвини Китай, Русия и Северна Корея в заговор срещу САЩ

“Днес човечеството отново е изправено пред избора между мирa или войната, диалога или конфронтацията, печалбата за всички или абсолютната загуба”. Това послание отправи китайският президент Си Цзинпин на парада по случай 80-ата годишнина от победата над Япония във Втората световна война.

На грандиозната церемония се видяха “роботи вълци”, лазери за противовъздушна отбрана, гигантски междуконтинентални ядрени балистични системи и грамадни морски дронове. Пред очите на държавни ръководители на повече от 20 държави и тълпи от 50 хил. души се разкри внушителното военно представление, чиято цел бе да покаже пред света мощта на многолюдната страна. Освен това то недвусмислено подчерта, че Цзинпин има силата да подкрепи

визията си за нов световен ред

Сред водещите гости на събитието бяха лидерите на Русия и Северна Корея. Владимир Путин и Ким Чен Ун бяха рамо до рамо с Цзинпин. За първи път в историята тримата се появиха на едно място. Западни анализатори веднага ги определиха за основоположниците на коалиция, която цели да спре хегемонията на Щатите на международната сцена.

Този детайл не убеягна на Вашингтон, откъдето американският президент Доналд Тръмп отправи яростни обвинения, че се готви конспирация срещу страната му.

“Големият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали президентът Си ще спомене огромната подкрепа и кръвта, които САЩ са дали на Китай, за да му помогнат да си осигури свободата. Моля да предаде моите най-сърдечни поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато заговорничите заедно срещу страната ми”, заяви републиканецът.

Един от най-странните моменти от парада в Пекин беше, когато включен микрофон случайно хвана Путин и Си да си говорят за човешко безсмъртие и трансплантация на органи.

“Биотехнологията се развива непрекъснато.

Човешките органи могат да се трансплантират

непрекъснато. Колкото по-дълго живеем, толкова по-млади ставаме и дори можем да постигнем безсмъртие”, обърна се Путин към домакина си чрез своя преводач.

На което Си отвърна с думите: “Някои предсказват, че през този век хората могат да доживеят до 150 години”. Всичко това можеше да бъде чуто по китайската национална телевизия, твърди Ройтерс. От кадрите пък се вижда Ким да се усмихва и да поглежда към Путин и Си, но не е известно дали този разговор му е бил преведен.

По време на парада Владимир Путин покани Ким Чен Ун в Русия, а в същото време лидерът на КНДР му обеща да направи “всичко, което може, за да помогне” на Москва. Северна Корея се превърна в ключова руска опора, откакто страната нахлу в Украйна през 2022 г. Пхенян изпрати оръжия и военни да помагат на руските сили.

По-късно Путин заяви, че е готов да се разговаря с украинския лидер Володимир Зеленски.

“Готов съм да се срещна с него. Но има ли смисъл да се срещнем? Нека Зеленски дойде в Москва и срещата ще се състои. Ако срещата бъде добре подготвена, съм готов на нея”, разясни руският лидер.

Сред по-интересната техника на парада в Пекин се открояваха т. нар. “роботи вълци”. Това са четирикраки високотехнологични машини, които са специално пригодени за лов на вражески сухопътни войски. Те са оборудвани с прецизни камери и могат да нанасят удари върху противника и да доставят провизии по фронта.

Бяха показани и два вида лазери за противовъздушна отбрана по време на парада. Те принадлежат към технологична класа, нареченa “оръжия с насочена енергия”. Разчитат на електромагнитна енергия, за да унищожат целта си чрез силата на топлината.

