Вучич мечтае за бизнес с дъщеря си, когато излезе от властта (Обзор)

Сръбският президент има срещи с 14 китайски компании по време на визитата си в Пекин.

Сръбският президент Александър Вучич смята да работи за дъщеря си, когато “скоро” слезe от властта и след като тя завърши магистратурата си по статистика.

Това обяви той в сряда от Пекин по време на посещението си за честването на капитулацията на Япония през Втората световна война. Вучич обясни, че би се включил в бизнеса на дъщеря си, ако тя реши да създаде собствена фирма. Той не влезе в подробности за това кога би се оттеглил от управлението, но Сърбия продължава да се тресе от масови антиправителствени протести.

Президентът има две деца от първия си брак с журналистката Ксения Вучич, която почина внезапно през януари 2022 г. Това са 27-годишният Данило и 23-годишната Милица. Вучич стана баща за трети път през 2017 г., когато съпругата му Тамара, с която са заедно от 2013 г., му роди син - Вукан.

В хода на визитата си в Китай Вучич и делегацията му имат няколко срещи с китайската власт, включително и с президента Си Цзинпин. Пред сръбски медии Вучич отбеляза, че “Китай винаги е бил до Сърбия, особено в трудни времена. Сърбия и сръбският народ никога няма да забравят това”.

Освен с представители на властта Вучич се очакваше да се срещне и с 14 китайски компании. Президентът обясни, че Белград вече работи с 4 от тях, но останалите са нови потенциални сътрудници. “Радвам се, че Сърбия привлича толкова голям интерес”, допълни той.

