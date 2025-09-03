Преизбраха Кирил Вълчев за генерален секретар на Асоциацията на балканските новинарски агенции - Югоизточна Европа

Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев беше единодушно преизбран за втори тригодишен мандат като генерален секретар на Асоциацията на балканските новинарски агенции – Югоизточна Европа (АБНА-ЮЕ). Решението бе взето на редовното годишно Общо събрание на организацията, което се проведе в Скопие под домакинството на държавната информационна агенция на Република Северна Македония – МИА. Седалището на АБНА-ЮЕ се намира в София, в сградата на БТА.

За президент на Асоциацията беше избран Илия Муса от Федералната информационна агенция на Босна и Херцеговина (ФЕНА). Генералният директор на МИА Дарко Яневски стана член на Управителния съвет и ще довърши мандата на своя предшественик Драган Антоновски. Третият член на УС остава председателят на борда на гръцката Атинско-македонска информационна агенция (АНА-МПА) Емилиос Пердикарис.

В АБНА-ЮЕ участват 12 агенции. Това са националните новинарски агенции на Албания - АТА, на Босна и Херцеговина - ФЕНА, на България - БТА, на Гърция – АНА-МПА, на Италия – АНСА, на Косово – КосоваПрес, на Кипър – КНА, на Румъния – АДЖЕРПРЕС, на Северна Македония – МИА, на Турция - Анадолска агенция, на Хърватия – ХИНА и на Черна гора – МИНА.

Преди днешното Общо събрание на АБНА-ЮЕ се състоя конференция на тема за истината в медиите, в чието начало към участниците се обърна премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски.

В изказването си на конференцията Кирил Вълчев взе повод от казаното от Мицкоски, че “новината е първата чернова на историята”, като отбеляза, че именно сътрудничеството между новинарските агенции и при представянето на архивите им с новини може да допринесе за утвърждаването на истината в медиите.

Вълчев посочи, че архивите на 127-годишната национална информационна агенция на България включват над 6 милиона страници бюлетини на хартия, близо 2 милиона собствени снимки и тематичен архив с повече 500 хиляди тематични досиета, като всички те в момента се цифровизират.

“Днес те са спомен от вчерашния ден и безценен източник на история. Нещо повече, те са и урок за нас днес”, каза Вълчев.

“БТА популяризира своите архиви по четири начина. Първо, използваме архивите за предистория и контекст на новините. Второ, всеки ден публикуваме поне една история с новини от съответния ден, съответно снимки от архивни новини в социалните мрежи. Трето, възобновихме издаването на списанието за култура, изкуство и литература ЛИК, в което публикуваме материали от архивите на БТА по определена тема. Четвърто, БТА издаде и книга с новини от архивите си - тя съдържа по една новина от България и света през 125-те години от основаването на агенцията до 2023 г.”, отбеляза генералният директор на БТА.

Решението София да бъде седалище на АБНА-ЮЕ, както и за избирането на генералния директор Кирил Вълчев за първия му тригодишен мандат като генерален секретар на Асоциацията беше прието с пълно мнозинство на Генерална асамблея на АБНА-ЮЕ в Бургас на 19 септември 2022 г., а на 6 октомври 2022 г. АБНА-ЮЕ беше вписана в българския Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.