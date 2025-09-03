Антонио Коща в Букурещ: Румъния е ключов елемент за европейската сигурност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румъния е ключов елемент за европейската сигурност, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на съвместна пресконференция с румънския президент Никушор Дан в Букурещ, съобщи Аджерпрес.

Високопоставеният официален представител на ЕС започна изявленията си, като поздрави Никушор Дан за победата му на президентските избори през май.

"Поздравявам Румъния за ангажимента й към Украйна и за ангажимента й към европейската сигурност", заяви още той.

Коща посочи, че просперитетът и сигурността на ЕС са взаимосвързани.

Посещението на председателя на Европейския съвет в Румъния е доказателство за европейската солидарност, заяви на свой ред Никушор Дан, предаде БТА.

"Преживяваме сложен период в Европа и европейската солидарност е важна в този период. Вашето посещение е доказателство за тази европейска солидарност", изтъкна румънският президент.

Той спомена, че разговорите между двамата са се отнасяли до ситуацията със сигурността и стратегията на ЕС за Черно море.

"Обсъдихме хибридната война, с която, за съжаление, се сблъскваме тези дни. Разговаряхме за европейската солидарност и механизма SAFE, който ще помогне на Европа да вземе сигурността в свои ръце. Говорихме за бъдещите преговори за бюджета на ЕС", посочи Дан.

Антонио Коща е на посещение в Букурещ в рамките на обиколката му в няколко европейски столици, като преди това беше във Виена, а утре се очаква да пристигне в София.