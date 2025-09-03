ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон: Гаранциите за сигурност за Украйна са готови

Макрон: Гаранциите за сигурност за Украйна са готови

2872
Еманюел Макрон Снимка: Ройтерс

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че гаранциите за сигурност за Украйна са готови и ще бъдат приети утре от Коалицията на желаещите, която подкрепя Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Готови сме като европейци да предложим гаранции за сигурност за Украйна и за украинския народ в деня, в който бъде подписано мирно споразумение", каза Макрон.

"Подготвителната работа приключи", добави френският президент.

Макрон ще посрещне украинския президент Володимир Зеленски в Елисейския дворец в Париж в навечерието на срещата на лидерите на групата страни от Коалицията на желаещите, които подкрепят Украйна срещу Русия.

