Навроцки: С Тръмп обсъдихме увеличаване на американското военно присъствие в Полша

Карол Навроцки СНИМКА: Екс/ @NawrockiKn

Полският президент Карол Навроцки днес заяви, че е обсъдил с американския президент Доналд Тръмп увеличаване на броя на американските войски в Полша по време на посещението си в Белия дом, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Навроцки добави, че е уверен в успеха, въпреки че преговорите са в ранен етап.

"По време на разговорите обсъдихме разширяването на американското военно присъствие в Полша... Особено съм доволен, че имаше конкретни дискусии по този проект", каза президентът на Полша пред журналисти след срещата си с Тръмп.

