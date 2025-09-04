ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Одеса: Над 20 дрона атакуват града, отек...

„Хамас“ повтори, че е готов за всеобхватна сделка за Газа

"Хамас" СНИМКА: Pixabay

„Хамас“ повтори вчера, че е готов за всеобхватна сделка за Газа, чрез която всички израелски заложници ще бъдат освободени в замяна на освобождаването на договорен брой палестински затворници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Заявленията на групировката дойдоха малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова палестинската групировка да освободи всички 20 заложници.

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху разкритикува изявленията на „Хамас“. „За съжаление, това е поредната машинация от страна на „Хамас“, без нищо ново в нея“, се посочва в комюникето.

В текста се повтаря, че войната в Газа ще приключи само ако всички заложници бъдат освободени, „Хамас“ бъде разоръжен, ивицата бъде демилитаризирана, Израел установи контрол върху сигурността в анклава и бъде създадена алтернативно цивилно управление.

