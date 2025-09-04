ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Одеса: Над 20 дрона атакуват града, отек...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21228764 www.24chasa.bg

Кметът на Одеса: Над 20 дрона атакуват града, отекват силни взривове

704
Геннадий Труханов КАДЪР: Фейсбук/Геннадий Труханов

Над 20 дрона масирано атакуват украинския град Одеса от акваторията на Черно море, отекват силни взривове. Това съобщи кметът Геннадий Труханов в приложението Телеграм, цитиран от БТА.

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища. 

Тревогата бе обявена в 01:27 часа. Атаката продължава.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Геннадий Труханов КАДЪР: Фейсбук/Геннадий Труханов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол