НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Тръмп сезира Върховния съд за митата

1612
Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп поиска от Върховния съд да реши дали той е имал правомощието да налага широкообхватни мита по закон, предвиден за използване в извънредни ситуации, съобщи Ройтерс, като се позова на съдебни документи.

Министерството на правосъдието обжалва решение на апелативен съд от 29 август, което постанови, че повечето от митата на Тръмп са незаконни. Това подкопа използването на тези налози от президента републиканец като ключов инструмент на международната икономическа политика.

Митата остават в сила и ще продължат поне до 14 октомври съгласно решението на апелативния съд, съобщава БТА.

Доналд Тръмп

