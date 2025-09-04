ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изтеглиха рекордните 1,4 милиарда долара от лотари...

Захарова: Исканите от Украйна гаранции за сигурност са гаранции за опасност за Европа

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова СНИМКА: Х/@SprinterFamily

Русия осъди исканите от Киев гаранции за сигурност за уреждане на конфликта в Украйна и ги нарече "гаранции за опасност за европейския континент", предадоха световните агенции, цитирани от БТА

Говорителката на руската дипломация Мария Захарова повтори, че Русия смята за "абсолютно неприемливи" исканията на украинския президент Володимир Зеленски, които трябва да бъдат обсъдени днес на среща на Коалицията на желаещите.

"Това не са гаранции за сигурност за Украйна, това са гаранции за опасност за европейския континент", каза тя днес пред журналисти по време на икономическа конференция във Владивосток.

Тя отхвърли като фалшиви твърденията, че Русия стои зад заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в неделя до България.

