ЕУФОР започва ежегодното си военно учение „Бърз отговор“ в Босна и Херцеговина

Ежегодното многонационално учение на силите на ЕС в Босна и Херцеговина ЕУФОР „Бърз отговор“ ("Rapid Response") ще се проведе от 9 до 26 септември на територията на страната, съобщиха от мисията на ЕС, предаде Радио Сараево, цитирано от БТА.

В него ще участват сили на ЕУФОР от 25 държави, разположени в страната, временно подсилени от резервни сили от Чехия и Унгария, както и от мироопазващите сили на НАТО в Косово КейФОР. Към тях ще се присъединят и членове на въоръжените сили и правоприлагащите органи на Босна и Херцеговина. Целта е да се повиши оперативната готовност на всички участници и да се потвърди продължаващата подкрепа на ЕУФОР за стабилността и сигурността в страната.

По време на учението гражданите могат да очакват засилено придвижване на войски, патрули и военна техника. Дейностите ще бъдат най-забележими около Сараево, Мостар, Баня Лука, Ливно, Ораше, Зеница, Жепче, Тузла и Приедор, както и на граничните пунктове Свилай и Клобук. Част от операциите ще се провеждат нощем или в по-голям мащаб от обичайното, уточниха от ЕУФОР.

Въоръжените сили на Босна и Херцеговина ще осигурят логистична подкрепа и полигони за провеждане на маневрите. От ЕУФОР подчертават, че се предприемат мерки за минимизиране на влиянието върху ежедневието на гражданите, а местните власти и общности ще бъдат предварително уведомявани чрез екипи за връзка и официални канали на мисията.

Учението „Бърз отговор“ се провежда ежегодно от 2012 г. в рамките на мисията на ЕУФОР „Алтея“. Основната му задача е да демонстрира ангажимента на международната общност за гарантиране на сигурността и стабилността в Босна и Херцеговина в съответствие с мандата на Съвета за сигурност на ООН.