Елена Поптодорова: Парадът в Китай е заявка за противопоставяне на Запада

Като "предупредителен знак" и "заявка за противопоставяне на западния блок" определи видяното на военния парад в Китай вицепрезидентката на Атлантическия клуб Елена Поптодорова - 26-те хеликоптера, които изписаха 80 в небето, китайската лимузина "Червено знаме", на която се вози Си Дзинпин.

Това събитие има много по-голяма цел от самия парад, който е само втори. 2015 г. е имало подобен парад, нищо несравнимо, за първи път в историята на Китай се прави подобно събитие. Си Дзинпин съобщи няколко неща. На първо място той искаше да покаже на САЩ военна мощ и то налагаща се, предупреждаваща, искаше да даде нов прочит на историята на Втората световна война, защото в речта си той изтъкна ролята на СССР и Китай и да подцени ролята на САЩ въпреки помощта им за китайците срещу Япония, посочи Тодорова пред Би Ти Ви.

Милитаризирането на политическия език и послания е факт, с който трябва да се борим. По Станиславски - пушката е на стената, остава да гръмне, коментира журналистът Валерий Тодоров. Той добави, че ролята на Китай се засилва и България няма интерес да се изолира.

Си Дзинпин възстановява комунистическия кръг държави. Тройката отпред напомня комунистическия лагер от предишно време. Това обновяване на китайската нация означава Си да изпълни завета на своите предшественици - Тайван да бъде под контрола на Китай. Западните служби говорят, че той планира това да се случи до 2034 г., каза още Тодорова.

Тодоров пък шеговито нарече Владимир Путин и Ким Чен Ун "асистентите" на китайския президент Си Дзинпин. Те бяха плътно от двете страни на китайския лидер. На събитието присъстваха представители на още 23 държави, една от които се оказа България - там присъства вицепремиерът Атанас Зафиров и министъра на земеделието Иван Иванов, както и още зам.-министри и други лица от изпълнителното бюро на БСП. Те са били там като партийни представители и са в отпуска, а премиерът разбрал за визитата им от медиите. Според Тодоров въпросът е етичен - какви са отношенията в коалицията и как уреждат партийните въпроси.