Консервативната телевизия „Нюзмакс“ съди „Фокс Нюз“ за монополизиране на медийния пазар

Американската консервативна кабелна телевизия „Нюзмакс“ заведе вчера дело срещу „Фокс Нюз“, обвинявайки медията, че незаконно е използвала доминиращото си положение, за да потиска конкуренти с дясна ориентация на телевизионния пазар, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В иск, внесен във федерален съд в Южна Флорида, „Нюзмакс“ твърди, че телевизията на Рупърт Мърдок прилага „изключваща схема“, като използва пазарното си влияние, за да оказва натиск върху дистрибуторите да пренебрегват или отхвърлят конкурентни консервативни канали, включително „Нюзмакс“.

В иска се твърди, че „Фокс Нюз“ обвързва достъпа до своето ключово съдържание с ограничителни споразумения, налага финансови санкции на дистрибутори, които излъчват конкурентни канали, и въвежда договорни бариери, които нарушават състезателното начало между медиите.

Главният изпълнителен директор на „Нюзмакс“ Кристофър Руди подчерта, че тези практики са лишили мрежата му от справедливо разпространение, рекламни приходи и по-ранен ръст на аудиторията.

„Фокс Нюз“ отхвърли обвиненията, заявявайки в комюнике, че „Нюзмакс“ не може да привлече зрители и се опитва чрез съдебни дела да се избави от собствените си неуспехи.

Делото подчертава нарастващото напрежение в консервативния медиен свят, където „Нюзмакс“ се позиционира като тръмпистка алтернатива на „Фокс Нюз“, отбеляза ДПА. Въпреки че „Фокс Нюз“ запазва водещата си позиция като най-гледаната кабелна новинарска мрежа, „Нюзмакс“ съобщава за нарастваща аудитория, като отчита 26 милиона зрители на тримесечна база и значителен ръст в праймтайма.