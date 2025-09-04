ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо българите силно обичат фалшиви новини?

Забраняват продажбата на енергийни напитки на деца под 16 г. в Англия

Правителството посочва, че около 100 000 деца консумират поне една висококофеинова енергийна напитка ежедневно СНИМКА: Pixabay

Британското правителство обяви, че ще забрани продажбата на енергийни напитки на лица под 16-годишна възраст, за да защити здравето на децата в Англия.

Проучвания са показали, че прекомерната им консумация е свързана с главоболие и проблеми със съня при подрастващите. А една трета от тях казват, че ги консумират всяка седмица.

Намерението на британското правителство е да забрани продажбата на енергийни напитки с високо съдържание на кофеин (над 150 милиграма на литър).

Новите мерки ще обхванат всички търговски точки – магазини, кафенета, ресторанти, онлайн платформи и вендинг машини. Забраната ще засегне всички енергийни напитки. Въпреки че големите супермаркети вече доброволно ограничават продажбите на малолетни, малки магазини продължават да ги продават.

Правителството посочва, че около 100 000 деца консумират поне една висококофеинова енергийна напитка ежедневно, а подобна мярка може да предотврати затлъстяване при до 40 000 деца и да донесе десетки милиони паунда ползи за здравето и икономиката. Освен това според експерти децата, употребяващи напитки, са по-агресивни и се концентрират по-трудно, пише NOVA. 

Предложението е в етап на обществено обсъждане, което ще продължи 12 седмици. В него могат да участват експерти, търговци, образователни специалисти и граждани. След това ще бъдат разгледани предложените мерки за въвеждане в законодателството.

