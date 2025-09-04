4 вота на недоверие внесоха трите крайнодесни партии в Румъния

Трите крайнодесни партии в румънския парламент – Алианс за обединение на румънците (АУР), Партията на младите хора (ПОТ) и SOS Румъния заедно с независими депутати внесоха четири вота на недоверие, свързани с четири от петте законопроекта, залегнали във втория пакет бюджетно-фискални мерки на правителството на Илие Боложан. Това става ясно от прессъобщение, изпратено и до редакцията на БТА.

Предложенията за вот на недоверие ще бъдат представени днес на пленарно заседание, в 11:00 ч. местно (и българско) време и ще бъдат обсъдени и гласувани в неделя, 7 септември, в 13:00 ч., решиха постоянните бюра на Камарата на депутатите и Сената в сряда вечерта.

Според АУР мерките за строги икономии са били приети без прозрачни дебати и консултации.

„Настоящото правителство предпочете да си присвои правото да диктува закони, както си пожелае, противопоставяйки се на демократичната логика и разделението на властите в държавата. Никога в историята на европейските демокрации не е имало подобна злоупотреба: поемане на отговорност за пет големи проекта за един ден, като се има предвид, че управляващата коалиция има мнозинство от над 70 процента. Тази практика лишава румънския народ от основното право на представителство“, посочват националистите.

Четирите вота на недоверие, внесени от тях и колегите им, са насочени към икономиката, държавните компании, автономните институции и здравеопазването.

„Правителството погребва румънската икономика. Вместо да подкрепя румънските предприемачи, то предпочита да фаворизира големите международни играчи. ⁠Запазването на минималния данък върху оборота задушава малките компании, докато мултинационалните компании се възползват от специално приспадане. ⁠Увеличаването на данъка върху сделките на фондовия пазар разрушава вътрешния капиталов пазар. Въвеждането на допълнителен данък за превозвачите увеличава разходите и влияе върху конкурентоспособността“, гласят част от аргументите на АУР.

На 1 септември румънското правителство пое отговорност в парламента по законопроектите, включени във втория пакет от бюджетно-фискални мерки, които имат за цел да намалят прекомерния бюджетен дефицит, достигнал миналата година 9,3 процента от брутния вътрешен продукт. Съгласно чл. 114 от Конституцията даден законопроект се смята за одобрен във вида, в който е внесен, ако в срок от три дни не бъде внесен вот на недоверие срещу правителството. Ако бъде внесен вот на недоверие и той бъде подкрепен от мнозинство от депутатите и сенаторите, правителството пада. Управляващата коалиция разполага с комфортно мнозинство в парламента, но мерките за икономии предизвикват напрежение както в обществото, така и сред четирите партии в правителството.