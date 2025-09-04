Протест на хиляди в Истанбул срещу съдебното заличаване на ръководството на най-голямата опозиционна партия

Основната опозиционна партия в Турция, Народнорепубликанска партия (НРП), проведе снощи в Истанбул поредния си протестен митинг, в който участваха хиляди хора, съобщи информационната агенция Анка, цитирана от БТА.

Митингът бе в рамките на поредицата протести, организирани от НРП след ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, който е разследван по обвинения за създаване и ръководене на престъпна организация, корупция, нередности при търгове и нарушения на неприкосновеността на личните данни. Смятан за най-сериозния опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, той отхвърля всички твърдения срещу него като политически мотивирани. Имамоглу беше задържан на 19 март, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Снощният протест бе също така срещу решението на турски съд за анулиране на решенията на отчетно-изборната конференция на окръжната организация на НРП в Истанбул от 2023 г. В резултат на съдебното решение председателят на окръжната организация на партията Йозгюр Челик и управителното й тяло бяха освободени от длъжност заради предполагаеми нередности в изборния процес при избирането им през 2023 г. На тяхно място съдът назначи петима души за временно ръководство на окръжната организация начело с Гюрсел Текин като попечител, който на местните избори миналата година бе отказал да подкрепи кандидатите на НРП.

Митингът снощи се състоя на централния площад в Зейтинбурну - един от най-гъсто населените райони в европейската част на мегаполиса, и бе излъчван на живо от проопозиционните телевизии ХалкТВ, СьозджюТВ и ДжумхуриетТВ.

Стотици хиляди хора изпълниха до краен предел площада с развети червени знамена. Те носеха транспаранти с надписи ”Искаме си ръководството“, ”Няма да ни сплашите“, “Искаме предсрочни избори”.

Кметството на Зейтинбурну е ръководено от управляващата Партия на справедливостта и развитието, но въпреки това хиляди се стекоха на опозиционния митинг.

Сред активистите на НРП на трибуната снощи бе и бившият външен министър и бивш председател на НРП Хикмет Четин.

На митинга бе прочетено писмо от Екрем Имамоглу от затвора в Силиври.

“Проблемът не е в НРП, проблемът е за свободното, справедливо и проспериращо бъдеще на Турция. Никоя сила не може да завладее волята, основала Републиката, водещата партия на Турция или суверенитета на нацията ни. Народнорепубликанската партия е гаранция за Турция и нашата демокрация”, се посочва в писмото.

В речта си на протеста председателят на НРП Йозгюр Йозел заяви, че “опозицията е заглушавана чрез съдебната система и попечителите,” информира сайтът Евренсел.

„Не само опозиционните партии са застрашени. Целият многопартиен режим и изборните надпревари са под заплаха. Изправени сме пред режим, който не си тръгва след загуба, който узурпира властта и узурпира върховенството на закона и демокрацията. Няма да се предадем на това безсърдечие. Няма да бъда такъв послушен опозиционен лидер, какъвто иска да бъда президентът Ердоган, “ каза още Йозел.

Той подчерта рязкото понижение на фондовата борса в Истанбул след съдебното решение за анулиране на истанбулската окръжна конференция на НРП, която се срина с 6,5 на сто. Йозел отново призова за насрочване на предсрочни избори.

“Решението на съда за анулиране на истанбулската окръжна конференция и отстраняване на избрания с гласовете на делегатите председател Йозгюр Челик и назначаване на попечител на мястото му, което изненадващо бе огласено още в първия ден на новата съдебна година, разтърси турското обществото и получи широк отзвук и в световните медии, посочи в.” Биргюн.

Редица анализатори смятат решението на съда от вторник за анулиране на конференцията на истанбулската окръжна организация на НРП може да повлияе на изхода от дело, което заведоха няколко членове на НРП за отмяна на 38-ия редовен конгрес на партията, който също бе проведен през 2023 г. Последното съдебно заседание по това дело е насрочено за 15 септември.

Евентуално обявяване на 38-ия редовен конгрес на НРП за невалиден би означавало, че лидерът на НРП Йозгюр Йозел не е избран легитимно, което автоматично отменя решенията на свикания от него извънреден конгрес, а също и преизбирането му.

„С решението за отмяна на окръжната конференция на НРП в Истанбул се разтърсиха паветата и ерата на Йозгюр Йозел приключи. Много е вероятно Кемал Кълъчдароглу (бившият председател на НРП, който не успя да спечели достатъчно гласове от делегатите на 38-ия партиен конгрес през 2023 г-б.авт.) да поеме председателския пост в Анкара,“ прогнозира бившият депутат от Партията на справедливостта и развитието Шамил Таяр в профила си в социалната мрежа, цитиран от вестник "Джумхуриет".

Междувременно активисти на НРП дежурят през цялата нощ в сградата на истанбулската окръжна организация на партията, за да не допуснат влизането на попечителите.