ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо българите силно обичат фалшиви новини?

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21229925 www.24chasa.bg

Google се срина за близо час (Обновена)

13984
Не работят и всички инструменти, които се поддържат от него СНИМКА: Pixabay

Google се срина за около 45 минути. За това съобщиха множество потребители. Сривът беше в Европа, части от САЩ, Бразилия, Нигерия, Сингапур и Виетнам.

КАДЪР: Google Outage Map
КАДЪР: Google Outage Map

При опит за работа изписваше съобщение "Няма достъп до този сайт www.google.com не отговаря твърде дълго време". 

Не работеха и всички инструменти, които се поддържат от него, стана ясно от сайта Downdetector.

КАДЪР: Downdetector
КАДЪР: Downdetector

Проблеми имаше и с използването на Chat GPT, Youtube, Maps и Gmail. Платформите, които ползват облачните услуги на Google също не работеха и зареждаха трудно.

Все още няма яснота какво е предизвикало срива. 

В сряда американски съд във Вашингтон постанови, че Google няма да трябва да продава браузъра си Chrome, като по този начин даде рядка победа на една от големите технологични компании в антитръстовата битка в САЩ. В същото време съдът нареди на концерна да споделя данни с конкурентите си, за да отвори конкуренцията в онлайн търсенето

Окръжният съдия Амит Мехта постанови още, че Google може да запази операционната си система Android, която заедно с Chrome подпомага доминиращия бизнес на компанията в областта на онлайн рекламата.

Решението е резултат от петгодишна съдебна битка, започнала след като миналата година Мехта определи, че Google притежава незаконен монопол в онлайн търсенето и рекламата. Той обаче посочва, че корективните мерки трябва да бъдат наложени с смирение, отчитайки новата конкуренция, създадена от компаниите за изкуствен интелект.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Не работят и всички инструменти, които се поддържат от него СНИМКА: Pixabay
КАДЪР: Google Outage Map
КАДЪР: Downdetector

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание