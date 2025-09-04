Google се срина за близо час (Обновена)

Google се срина за около 45 минути. За това съобщиха множество потребители. Сривът беше в Европа, части от САЩ, Бразилия, Нигерия, Сингапур и Виетнам.
При опит за работа изписваше съобщение "Няма достъп до този сайт www.google.com не отговаря твърде дълго време".
Не работеха и всички инструменти, които се поддържат от него, стана ясно от сайта Downdetector.
Проблеми имаше и с използването на Chat GPT, Youtube, Maps и Gmail. Платформите, които ползват облачните услуги на Google също не работеха и зареждаха трудно.
Все още няма яснота какво е предизвикало срива.
В сряда американски съд във Вашингтон постанови, че Google няма да трябва да продава браузъра си Chrome, като по този начин даде рядка победа на една от големите технологични компании в антитръстовата битка в САЩ. В същото време съдът нареди на концерна да споделя данни с конкурентите си, за да отвори конкуренцията в онлайн търсенето
Окръжният съдия Амит Мехта постанови още, че Google може да запази операционната си система Android, която заедно с Chrome подпомага доминиращия бизнес на компанията в областта на онлайн рекламата.
Решението е резултат от петгодишна съдебна битка, започнала след като миналата година Мехта определи, че Google притежава незаконен монопол в онлайн търсенето и рекламата. Той обаче посочва, че корективните мерки трябва да бъдат наложени с смирение, отчитайки новата конкуренция, създадена от компаниите за изкуствен интелект.