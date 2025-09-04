Руската "Новатек" с първа доставка в Китай от терминала за втечнен природен газ "Арктика-2"

Руската частна енергийна компания "Новатек" достави първия си товар от втечнен природен газ (LNG, ВПГ) от своя проект "Арктика-2", предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на висш ръководител на компанията пред РИА. "Арктика-2" е проект на частната руска компания, който има за цел да изнася втечнен газ по целия свят. Това съобщи БТА.

Това е потвърждение от страна на "Новатек", че първият товар втечнен природен газ е доставен на клиенти, след като "Арктика-2", бе санкциониран от западните държави.

"Арктика-2" започва да работи. Товаренето започна. Първият кораб влезе в Китай", заяви Евгений Амбросов, заместник-изпълнителен директор на "Новатек", цитиран от РИА.

Китай е получил последния си товар втечнен природен газ от санкционирания руски проект, дни преди срещата на руския президент Владимир Путин с китайския си колега Си Цзинпин, показват данни на компанията за проследяване на товари "Кплер" (Kpler) и "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group -LSEG).

"Новатек" започна износа на втечнен газ от проекта "Арктика-2" през декември 2023 г., но изостава от графика в доставките на газ заради недостиг на танкери от ледови клас (дефицитни плавателни съдове, които са трудни за построяване, за износ на газ от Арктика) и западните санкции срещу Москва заради водената от Русия война в Украйна.

"Арктика-2" е замислен от Кремъл като основен проект за износа на втечнен природен газ. През него до 2030 г. трябва да се изнася около една пета от целия руски втечнен природен газ, или 100 милиона тона, което е над три пъти повече от изнасяните сега количества.

През 2023 г. САЩ включи терминала "Арктика-2", управляван от частната енергийна компания Новатек", в санкционния си списък.