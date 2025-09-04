КМГ: Благородната кауза за мир и развитие на човечеството със сигурност ще триумфира

На 3 септември в Пекин се проведе военен парад, с който Китай припомни на целия свят, че историята и жертвите трябва да се помнят, а мира да се цени за изграждането на по-добро бъдеще. На площад „Тянанмън" тържествено се отбеляза 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия, в което участваха 61 чуждестранни ръководители и представители на международни организации. В началото на церемонията китайският председател Си Дзинпин произнесе реч, в която заяви, че съпротивата на китайския народ срещу японската агресия е важната част от Световната антифашистка война. Чрез огромни жертви китайският народ е дал значителен принос за спасяването на човешката цивилизация и запазването на световния мир. Председателят Си Дзинпин изясни великото значение на съпротивата и изтъкна, че китайският народ твърдо стои на правилната страна на историята и прогреса на човешката цивилизация, придържа се към пътя на мирното развитие и работи ръка за ръка с народите от всички страни за изграждането на общност със споделена съдба за човечеството.

Преди 80 години китайският народ постигна великата победа на съпротивата срещу японската агресия с 14-годишна война и жертвите на над 35 милиони души и загуби в размер на над 600 милиарди долара. Така китайците дадоха своя велик принос за победата в Световната антифашистка война.

„Историята ни предупреждава, че вярата в справедливостта е непоклатима, надеждата за мир е непоколебима и силата на хората е непобедима!", каза още Си Дзинпин.