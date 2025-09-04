ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо българите силно обичат фалшиви новини?

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21230322 www.24chasa.bg

11 жертви при руски удари в украинската Донецка област

704
11 са загинали в Донецка област след руски нападения СНИМКА: Х/@jakharpardeep

Общо 11 мирни граждани са загинали вчера в украинската Донецка област, а 16 други са били ранени, предаде Укринформ, като цитира публикация на Вадим Филяшкин, ръководител на донецката областна администрация.

Девет души са били убити в град Константиновка, по една жертва има в градовете Сиверск и Каленики. По-рано Укринформ съобщи, че при руския артилерийски обстрел и удари с дронове по Костянтиновка вчера са загинали девет цивилни и са били ранени други седем.

От началото на пълномащабното нашествие в Донецка област са били убити 3578 души, а 8013 са били ранени. Това не включва убитите и ранените от Мариупол и Волноваха, пише БТА.

11 са загинали в Донецка област след руски нападения СНИМКА: Х/@jakharpardeep

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание