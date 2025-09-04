КМГ: Китай и Словакия ще задълбочат политическото взаимно доверие

На 4 септември китайският председател Си Дзинпин се срещна в Пекин с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, който пристигна в Китай, за да вземе участие в събитията по повод 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия.

Си Дзинпин подчерта, че Китай и Словакия са понесли огромни национални жертви и са направили значителен исторически принос за победата във Втората световна война. Китайската страна високо оценява последователната приятелска политика на Словакия спрямо Китай и е готова да поддържа тесни контакти на високо равнище със словашката страна, да оказва твърда подкрепа за избрания от двете страни път на развитие, да засилва обмена на опит в държавното управление и непрекъснато да задълбочава политическото взаимно доверие.

Фицо заяви, че за него е чест да бъде поканен и да стане свидетел на това значимо събитие. От създаването на стратегическото партньорство между Словакия и Китай двустранното сътрудничество се развива бързо и успешно. Словакия отдава голямо значение на отношенията с Китай и е готова да задълбочи обмена на опит в държавното управление и да укрепи сътрудничеството във всички области, добави Фицо.