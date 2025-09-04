17 са вече жертвите от катастрофата с фуникуляр в Лисабон (Снимка, видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на жертвите на инцидента, при който фуникуляр дерайлира вчера в Лисабон, достигна 17 души, съобщиха днес службите за извънредни ситуации, цитирани от Асошиейтед прес.

Двама от пострадалите тази нощ са починали в болница, заяви пред журналисти ръководителката на Службата за гражданска защита на Лисабон Мархарида Кастро Мартинш. С това ранените стават 21. Петима от тях са в тежко състояние.

Мартинш не уточни имената или националността на починалите, като заяви, че първо ще бъдат информирани техните семейства.

Сред ранените при вчерашния инцидент има много много чужденци, които са били в популярния сред туристите фуникуляр, добави Мартинш.

От спасителните служби поясниха, че сред ранените има най-малко 11 чужденци, предаде Франс прес. Сред тях има двама германци, двама испанци, по един човек от Франция, Италия, Швейцария, Канада, Мароко, Южна Корея и Кабо Верде, допълва Асошиейтед прес, предава БТА.

Причината за трагедията е кабел, който се е откачил. На видеа в социалните мрежи се вижда как местните хора се спускат през облака прах, за да вадят оцелели от катастрофата.

Сградата, в която се е разбил фуникулярът, е хотел. "Хората вътре бяха в безсъзнание от шока. Първата линейка дойде на 5-ата минута", разказват свидетели на инцидента.