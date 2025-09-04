Вицепремиерката на Великобритания призна, че не е внесла правилния данък при покупката на жилище

Бъдещето на британския вицепремиер Анджела Рейнър е под въпрос. Консерваторите в опозиция настояват тя да бъде проверена за данъчни злоупотреби. Рейнър признава, че е внесла неправилна сума при облагането на покупка на второ жилище, но твърди, че причината е погрешен съвет от данъчен консултант.

Статия в "Дейли телеграф", в която се твърди, че Анджела Рейнър е избегнала плащането на гербов налог в размер от 40 000 паунда при закупуване на втори дом, постави началото на скандала и сега вицепремиерът е разследвана за нарушение на министерския кодекс, съобщава БНР.

Опозиция обаче поиска тя да бъде разследвана и за данъчни измами.

В интервю за Sky News вчера Анджела Рейнър призна, че е платила по-нисък данък, но се разплака, твърдейки, че е получила неправилен данъчен и правен съвет.

Въпреки че приемат обяснението на Рейнър, че става дума за „сложно жилищно споразумение", защото първия ѝ дом е бил продаден на тръст след развода й, за да осигури стабилност на сина ѝ тийнейджър, който има доживотни увреждания и е единствен бенефициент на тръста, консерваторите смятат, че има достатъчно основания да се повдигне въпроса дали укриването на данъци е било умишлено, с цел да се опита да се измъкне чрез максимално намаляване на първоначалните разходи, за да може да си позволи ипотеката за новия дом, който струва 800 000 паунда.

Премиерът Киър Стармър и други министри от кабинета защитиха Анджела Рейнър с аргумента, че тя е признала грешката си, за която е разбрала твърде късно предвид на „доста чувствителни, лични и семейни въпроси", свързани с покупката.