ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удължено работно време на метрото заради България ...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21230929 www.24chasa.bg

КМГ: Предаването на КМГ на тържествената конференция на 3 септември регистрира рекордни гледания

КМГ

1064
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Вчера на площад „Тянанмън" се проведе тържественото отбелязване на 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската медийна група се възползва изцяло от своите ресурси за разпространение на 85 езика и организира предаванията на възпоменателната конференция и военния парад. Към 6:00 ч. на 4 септември общият брой предавания на живо и повторения при поискване по всички медийни канали на юбилейната конференция надмина 29,62 милиарда. Освен това 2016 чуждестранни медии в 129 държави и региони излъчиха предоставяните от КМГ материали. Статиите за събитието са прочетени 1,6 милиарда пъти по целия свят на много езици, в сътрудничество със 7703 чуждестранни медии са били осъществени 40 000 репортажа. Количеството на основните комуникационни данни се е увеличило драстично, поставяйки три исторически рекорда за най-бързо публикуване, най-широко разпространение и най-широко приемане.

СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол