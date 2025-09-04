Вчера на площад „Тянанмън" се проведе тържественото отбелязване на 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия, пише КМГ. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската медийна група се възползва изцяло от своите ресурси за разпространение на 85 езика и организира предаванията на възпоменателната конференция и военния парад. Към 6:00 ч. на 4 септември общият брой предавания на живо и повторения при поискване по всички медийни канали на юбилейната конференция надмина 29,62 милиарда. Освен това 2016 чуждестранни медии в 129 държави и региони излъчиха предоставяните от КМГ материали. Статиите за събитието са прочетени 1,6 милиарда пъти по целия свят на много езици, в сътрудничество със 7703 чуждестранни медии са били осъществени 40 000 репортажа. Количеството на основните комуникационни данни се е увеличило драстично, поставяйки три исторически рекорда за най-бързо публикуване, най-широко разпространение и най-широко приемане.