Вучич: Сърбия възприема Китай като искрен приятел

Сръбският президент Александър Вучич се срещна днес с президента на Китайската народна република Си Цзинпин в Пекин и покани китайски фирми да продължат да инвестират в Сърбия, съобщи сръбската обществена телевизия РТС.

Вучич заяви, че Сърбия възприема Китай като искрен приятел, оказвал подкрепа в моменти на трудности в икономически, медицински и политически аспект.

„И Сърбия не може и никога няма да забрави това. Благодаря ви много за факта, че благодарение на вашите инициативи и споразумението за свободна търговия, нашият търговски обмен и обменът на услуги никога не са били по-големи“, каза Вучич пред ТАНЮГ, цитиран от БТА.

Сръбският президент каза още, че Сърбия, заедно с китайските си партньори, е завършила отсечката от международната железопътна линия Белград-Будапеща и че тя ще бъде отворена за движение след 15 дни.

"Благодаря ви за многото инвестиции и голямата ми молба към вас е, ако можете да ни помогнете с инвестиции и в бъдеще“, допълни Вучич.

Китайският президент Си Цзинпин заяви, че Китай, споделяйки "стоманено приятелство" със Сърбия, подкрепя усилията й за запазване на националното единство и социалната стабилност и че иска да работи за по-нататъшно подобряване на тези отношения.

В началото на срещата с китайския президент Вучич заяви, че "светът днес е бурен и променящ се, поради което е още по-важно да се запази единството и сътрудничеството между двете страни"

Той напомни, че китайският народ се е борил години наред и е спечелил една от най-значимите победи във Втората световна война и подчерта, че сръбският народ също се е борил упорито срещу чужда агресия по пътя си към независимост.

„Нашите две велики нации се сражаваха както в Европа, така и в Азия, и те дадоха големи жертви и допринесоха значително за победата над фашизма“, подчерта китайският президент Си Цзинпин.

Китай е много важна страна за нас, една от най-важните в света. Предстоят ни разговори с президента на Китай, ще се моля за добри неща за Сърбия и вярвам, че президентът на Китай ще ни се притече на помощ, като искрен приятел на страната ни“, каза Вучич преди срещата с китайския си колега.

Преди това сръбският президент се срещна с Джао Леджи, член на Постоянния комитет на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия и председател на Постоянния комитет на Всекитайския народен конгрес, с когото обсъди всеобхватното стратегическо партньорство между Сърбия и Китай.

Като част от делегацията, придружаваща Вучич по време на срещите му в китайската столица е и бившият сръбски президент Томислав Николич.

Той е в качеството си на председател на Националния съвет за координация с Руската федерация и Китайската народна република, предава РТС.

Вучич е на многодневно посещение в Пекин по повод честванията на 80 годишнината от победата на Китай над Япония във Втората световна война.