Пекин: Си Цзинпин и Ким Чен Ун ще се срещнат

Ким Чен Ун Снимка: Архив

Китайското министерство на външните работи съобщи днес, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин в Пекин, предаде Асошиейтед прес.

Ким присъства вчера на китайски военен парад в Пекин заедно с други чуждестранни лидери, сред които руският президент Владимир Путин. Визитата е рядък случай на задгранично пътуване на Ким, отбелязва АП, цитирана от БТА.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун каза, че двамата лидери ще обменят вижданията си по отношение на двустранни въпроси и въпроси от общо значение.

Той заяви, че присъствието на Ким на парада и преговорите със Си "са от огромно значение".

Севернокорейският лидер пристигна във вторник с влак в Пекин.

