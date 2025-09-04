Евростат: България трета в ЕС по годишен ръст на търговията на дребно през юли

Обемът на търговията на дребно намалява с 0,4 на сто в ЕС и с 0,5 на сто в еврозоната през юли спрямо юни, според експресните данни на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

През юни също на месечна база обемът на търговията на дребно бе нараснал с 0,5 на сто в ЕС и с 0,6 на сто във валутната зона.

На годишна основа – спрямо същия месец на 2024 г., през юли т.г. продажбите на дребно растат както в ЕС, така и в еврозоната, съответно с 2,4 и 2,2 на сто.

Данните са под очакванията на икономистите, интервюирани от Ройтерс, които очакваха месечен спад на продажбите на дребно във валутния съюз през юли с 0,2 на сто и ръст на годишна база с 2,4 на сто.

В България обемът на продажбите на дребно се повишава с 0,6 на сто през юли в сравнение с юни, което е седми най-голям ръст в ЕС. През юни страната ни записа по-голям ръст - с 0,7 на сто. През май на месечна база родните продажби на дребно нараснаха с 2,2 на сто.

На годишна основа през юли продажбите на дребно у нас се увеличават с 6 на сто, което е трето най-голямо годишно увеличение на обема на продажбите на дребно, след като през юни и май нараснаха повече, съответно с 6,8 и 7,2 на сто.

Месечно сравнение по сектори и по страни

В ЕС обемът на търговията на дребно през юли, отнесено към предходния месец, регистрира намаление с 0,9 на сто при хранителните продукти, напитките и тютюневите изделия, увеличава с 0,2 на сто при нехранителните продукти и намалява с 1,3 на сто при автомобилните горива в специализираните магазини.

В еврозоната за същия период отслабва при търговията на дребно на хранителни продукти - с 1,1 на сто, нараства с 0,2 на сто при нехранителните продукти и намалява с 1,7 на сто при автомобилните горива в специализираните магазини

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-резките месечни спадове в обема на продажбите на дребно са регистрирани в Хърватия (-4 на сто), Естония (-2 на сто) и Германия (-1,5 на сто). Най-голямо увеличение е регистрирано в Литва (+1,5 на сто), Латвия (+1,4 на сто) и Нидерландия (+1,1 на сто).

Годишно сравнение по сектори на търговията на дребно

В ЕС обемът на търговията на дребно през юли, отнесено към същия месец на 2024 г., регистрира увеличение с 0,7 на сто при храните, напитките и тютюна, с 3,3 на сто при нехранителните продукти и отново с 3,3 на сто при автомобилните горива в специализираните магазини.

В еврозоната за същия период се отчита увеличение с 0,9 на сто при храните, напитките и тютюна, с 3,1 на сто в нехранителния сектор (с изключение на моторните горива) и с 2,3 на сто при моторните горива в бензиностанциите.

Сред страните от ЕС най-голямо годишно увеличение на обема на продажбите на дребно е отчетено в Кипър (8,5 на сто), Португалия (6,1 на сто) и България (6 на сто).

Единственото намаление се наблюдава в Словения, сочат данните на Евростат.