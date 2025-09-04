КМГ: Си Дзинпин се срещна с Александър Вучич

В следобедните часове на 4 септември председателят на КНР Си Дзинпин се срещна със сръбския президент Александър Вучич, който е в Китай за участие в събитията за отбелязване на 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия.

Си Дзинпин отбеляза, че Китай и Сърбия са направили големи жертви и са допринесли значително за разгрома на фашизма на бойните полета в Азия и Европа. Като отдаден приятел Китай подкрепя сръбската страна в защитата на националните интереси и социалната стабилност, както и в поемането на пътя на успешното развитие, съответстващ на нейните собствени национални условия. Двете страни трябва да засилят съгласуването на стратегиите за развитие, да задълбочат сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, цифровата икономика, новата енергетика и др., както и да насърчават непрекъснатото развитие на китайско-сръбските отношения, пише КМГ.

Вучич заяви, че поздравява Китай за успешното провеждане на празненствата, които показаха на света големите постижения на китайския народ под изключителното ръководство на председателя Си Дзинпин. Инициативата за глобално управление е друга голяма инициатива, предложена от председателя на КНР Си Дзинпин въз основа на задълбочен анализ на настоящата международна ситуация. Стремежът към равенство между държавите и насърчаването на концепции, насочени към интересите на хората, са от голямо значение за реформата и подобряването на глобалната система на управление, като сръбската страна напълно подкрепя всичко това.