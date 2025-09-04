ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малена Замфирова e сред 5-те най-добри млади спорт...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21231862 www.24chasa.bg

ЕК за самолета на Фон дер Лайен: Имало е заглушаване на сигнала, но не твърдим, че е целенасочено

2964
Премиерът Росен Желязков посрещна шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен в Пловдив в неделя. СНИМКА: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Никога не сме твърдели, че в случая със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия. Това заяви говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси. Той добави, че комисията никога не е твърдяла с колко самолетът е закъснял, докато се приземи.

За съжаление това не е изолиран случай, има множество съобщения за заглушаване на GPS-сигнал, особено по източните граници на ЕС, след началото на руското военно нападение срещу Украйна. Това се отразява на движението на самолети и кораби, затова търсим общоевропейско решение, поясни говорителят.

Българските власти сами преценяват какво да направят в случая, каза той. Мисля, че ЕК няма възможност да разследва сама, посочи говорителят.

Мога да потвърдя, че е имало смущения на GPS-сигнала преди кацането на Фон дер Лайен в Пловдив. Най-важното е, че самолетът се приземи безопасно. Българското Ръководство на въздушното движение потвърди смущенията в сигнала, посочи говорителят и припомни цитати от съобщението на Министерския съвет по този повод.

Говорителят не потвърди съобщенията на вестник "Файненшъл таймс", че самолетът е "кръжал час" над Пловдив, преди да се приземи, както и че пилотите използвали "хартиени навигационни карти". ЕК никога не е заявявала какво е било закъснението на полета, каза говорителят, цитиран от БТА.

Премиерът Росен Желязков посрещна шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен в Пловдив в неделя. СНИМКА: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол