Турските военни самолети над Родос изпълнявали полет на НАТО

Министерството на отбраната на Турция определи навлизането на турски самолет в зоната на Центъра за контрол на въздушното пространство на Атина в понеделник като полет в рамките на НАТО и опроверга информацията на гръцки медии, че става дума два изтребителя F-16, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер". Коментарът бе направен от представители на Министерството на отбраната по време на традиционния седмичен брифинг.

В началото на месеца гръцки медии съобщиха за случай, при който два турски военни самолета са прелетели над Родос и Кастелоризо, без да представят преди това летателен план. За нарушенията беше съобщено след месеци на относително спокойствие във въздуха между Атина и Анкара, макар че до неотдавна подобни инциденти бяха почти ежедневни.

„Самолетите, които принадлежат на военноморските ни сили, от години прелитат над международното въздушно пространство над Егейско и Средиземно море като част от борбата с нелегалните мигранти. Тези полети са колкото национални, толкова и в рамките на НАТО. В деня на въпросния инцидент, както винаги турски самолет Р-72 от морския патрул изпълни мисията си като полет на НАТО - както със знанието на НАТО, така и на гръцките власти.

Въпреки това Гърция реагира на този невъоръжен самолет с два изтребителя F-16 от летището Кастели (на остров Крит - бел.ред.). По този начин безопасността на полета на нашия самолет беше нарушена, което го постави в опасна ситуация, пилотът обаче запази спокойствие и поддържаше необходимата дистанция между самолетите, за да предотврати всякакви нежелани инциденти. За случая са уведомени структурите на НАТО", заяви пред журналисти представител на Министерството на отбраната на Турция.

Турция определи инцидента като нови действия на Гърция, които водят до повишаване на напрежението. Турските власти заявиха, че страната иска да поддържа градивна атмосфера в региона и ще продължи усилията си в тази посока, предава БТА.