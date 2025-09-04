ЕК със спешни мерки срещу заглушаването на GPS-сигналите

Европейската комисия ще направи следващата сряда изявление пред евродепутатите по повод заплахите за въздухоплаването и корабоплаването от заглушаването на GPS-сигналите. Това сочи дневният ред за предстоящата идната седмица сесия на Европейския парламент в Страсбург.

Предвижда се ЕК и евродепутатите да обсъдят спешната нужда от осигуряване на устойчивост срещу заглушаването на тези сигнали, пише БТА.

Дебатът е предвиден няколко дни, след като говорители на ЕК потвърдиха, че при полета на председателя на институцията Урсула фон дер Лайен до Пловдив е имало затруднения с приемането на GPS-сигнал при подхода на нейния самолет за кацане.

Самолетът се приземи успешно, а по този повод се появиха спекулации, че става дума за руска намеса. Днес говорител на комисията уточни, че институцията не подозира целенасочени действия, като отбеляза, че заглушаването на сигнала се наблюдава в последните години на много места по източните граници на ЕС.