Украйна продължава евакуацията в Донецка област заради неспиращи руски атаки

Украйна евакуира още селища в източната част на Донецка област заради продължаващите руски атаки, съобщи днес регионалната военна администрация, цитирана от ДПА.

Около 216 000 души все още остават в контролираната от Киев част на Донецка област, която е част от индустриалния район Донбас, който е в центъра на руските амбиции във войната ѝ срещу по-малката ѝ съседка.

Дори преди пълномащабната инвазия, започнала през февруари 2022 г., още през 2014 г. проруски сепаратисти поеха контрола над части от Донбас, а руските сили след това превзеха още територия по време на продължаващата офанзива.

Осем души бяха убити вчера при руски артилерийски обстрел срещу Константиновка – град на около 10 км от фронтовата линия. Малко по-късно жена беше убита в колата ѝ при руска атака с дрон.

На фона на продължаващите сражения, около 1830 души напуснаха Донецка област през последната седмица, включително и 300 деца, съобщиха властите.

Американският президент Доналд Тръмп предположи, че Украйна ще трябва да предаде целия Донбас на Русия в замяната на контролирани от руските сили територии на други места в страната – предложение, което Киев категорично отхвърли.

В сутрешната си сводка Генералният щаб на украинската армия съобщи, че само за ден е имало 180 сухопътни сражения по фронтовата линия в източната и южната част на страната.

Боевете се засилиха около град Покровск в Донецка област, който от месеците е обект на сражения.

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са превзели село Новоселивка в Днепропетровска област. Тази информация не може да бъде потвърдена по независим път, уточнява БТА.