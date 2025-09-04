Европейски лидери се обединиха в "Коалицията на желаещите" по темата за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Елисейския дворец в Париж се провежда срещата на върха на „Коалицията на желаещите", която е председателствана от френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър, предадоха световните агенции.

„Държавните глави и правителствените ръководители обсъждат работата по гаранциите за сигурност за Украйна, извършена от Съвместния комитет на началниците на щабовете през последните седмици и те ще направят заключения от отказа на Русия да се съгласи на примирие след срещата във Вашингтон на 18 август", се казва в изявление на Елисейския дворец.

Десет национални лидери присъстват на срещата на върха лично. Освен Макрон и украинския президент Володимир Зеленски останалите лидери са: президентът на Финландия Александер Стуб, премиерът на Белгия Барт де Вевер, премиерът на Дания Мете Фредериксен, премиерът на Нидерландия Дик Схоф и премиерът на Полша Доналд Туск, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Премиерът на Испания Педро Санчес не успя да пристигне в Париж заради повреда на самолета.

28 лидери ще се включат по видеовръзка.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф също пристигна в Елисейския дворец и остана в резиденцията на френския президент около час.

Членовете на коалицията, която не включва САЩ, от месеци разговарят в различни формати, за да се опитат да внесат яснота относно евентуалната военна подкрепа за Украйна за възпиране на повторна руска атака, при условие, че бъде сключено окончателно мирно споразумение, което все още изглежда като далечна перспектива, коментира Ройтерс, цитирана от БТА.