Непал блокира социални мрежи, не спазвали регулациите на правителството

Властите в Непал блокираха "Фейсбук", "Ютюб" и други водещи социални мрежи, защото компаниите не спазват регулациите на правителството

Министърът на комуникациите и информационните технологии Притхви Суба Гурунг заяви, че около 20 социални мрежи, които се използват в Непал, са получили многократни предупреждения да регистрират официално своите компании в страната.

Платформите ще бъдат блокирани незабавно, каза той.

"Тикток", "Вайбър" и три други социални платформи ще имат право да оперират в Непал, защото са се регистрирали при правителството.

Правителството на Непал е поискало от компаниите да има представител или друго лице за контакт в страната. То е внесло законопроект в парламента, чиято цел е да гарантира, че социалните платформи се управляват правилно, отговорно и подлежат на отчетност.

Законопроектът, който все още не е обсъден напълно в парламента, е критикуван като инструмент за цензура и наказание на опоненти, които изразяват протестните си виждания онлайн. Според правозащитни групи това е опит на правителството да ограничи свободата на изразяване и да наруши основните права на гражданите, цитира БТА.

Длъжностни лица заявиха, че е необходимо да се въведат закони за наблюдение на социалните медии и да се гарантира, че както потребителите, така и компаниите са отговорни и отчетни за това, което споделят и което се публикува или казва на тези платформи.