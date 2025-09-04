Хутите обвиниха задържаните служители на ООН в шпионаж в полза на Израел и САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хутите обвиниха задържаните служители на ООН за шпионаж в полза на САЩ и Израел.

Предполага се, че служителите на ООН, които бяха задържани в неделя от йеменските бунтовници, са шпионирали за САЩ и Израел, заяви днес високопоставен представител на хутите, цитиран от Франс прес.

"Арестуваните служители на ООН са обвинени за шпионаж в полза на САЩ и Израел и всеки, чиито обвинения се потвърдят, ще бъде изправен пред правосъдието", заяви представител от министерството на външните работи на хутите.

В неделя ООН обяви, че най-малко 11 негови служители са били задържани в Йемен, няколко дни след смъртта на премиера на хутите и 11 други бунтовнически лидери, които бяха убити при израелски удари срещу столицата Сана, която е под контрола на бунтовниците от 2014 г. насам.

Подкрепяната от Иран групировка, която контролира големи части от Йемен, вече задържа десетки служители на ООН и няколко хуманитарни организации от юни 2024 г. насам.

Хутите сега оправдаха арестите си с твърдението, че са разкрили "американско-израелска шпионска мрежа", действаща под прикритието на хуманитарни организации – обвинения, които бяха отхвърлени от ООН.

В края на януари осем служители на ООН бяха задържани – един от които почина в ареста, пише БТА.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш в неделя осъди "Спорните задържания" на негови служители в Йемен и призова за "незабавното и безусловното им освобождаване".