Ердоган ще връчи държавно жилище №300 000 на пострадали от земетресението

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще връчи жилище номер 300 000 на пострадали от земетресението през февруари 2023 г., съобщи Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция. Официалната церемония, с която поредните хора, останали без дом, ще се заживеят в ново жилище, ще се проведе на 6 септември в Малатия.

От пресцентъра на Ердоган припомнят, че жилищата са построени в координация с Министерството на околната среда, градоустройството и климатичните промени и Дирекцията по управление държавните жилища, по-известна с абревиатурата TOKI.

Новоизградените апартаменти, селски къщи и офис помещения, които са предадени или предстои да бъдат предадени в най-скоро време, вече наброяват 304 846. Апартаментите се намират в 43 727 блока, сградите с работни и офис помещения вече са 4069, а селските къщи – 6404. Към настоящия момент също така са построени 56 училища с 857 класни стаи. На церемонията в Малатия предстои да бъдат открити още 12 нови училища.

Проектите, които все още не са завършени, са в 11 окръга, където продължава да се работи по 3481 строителни обекта. С тях са ангажирани близо 200 хиляди архитекти, инженери и строителни работници, информира БТА.

Целта е до края на 2025 г. да бъдат предадени 358 859 жилища, 31 307 офис сгради и работни помещения и 62 817 селски къщи.

Над 53 хиляди души загинаха и повече от 107 хиляди бяха ранени при опустошителните земетресения на 6 февруари 2023 г. в Южна Турция. Съседна Сирия също бе засегната, като там загинаха близо шест хиляди души. Милиони хора останаха без домове, след като цели градове бяха изравнени със земята. По данни на Дирекцията по комуникации на турското президентство 800 000 са разрушените или силно засегнатите сгради при трусовете.

Рано призори в понеделник, 6 февруари, в 4.17 ч. местно време, страната бе разтърсена от силен трус с магнитуд 7,7 и епицентър в град Пазарджък, окръг Кахраманмараш. Около девет часа по-късно, в 13.24 ч., ново силно земетресение с магнитуд 7,6 разлюля същия регион. Засегнатата площ при разрушителните трусове се простира на 120 хиляди кв. км - повече от територията на България, а засегнатите хора са 14 милиона. Най-тежки последствия претърпяха 11 окръга в страната – Хатай, Кахраманмараш, Адъяман, Османийе, Газиантеп, Шанлъурфа, Малатия, Диарбекир, Адана, Килис и Елязъг. Освен тези райони в по-лека степен от земетресението бяха засегнати още седем окръга (Сивас, Бингьол, Кайсери, Мардин, Тунджели, Нигде и Батман).