Откраднаха китайски порцелан за 9,5 млн. евро от френски музей

Френският Национален музей „Адриен Дюбуше", е бил ограбен през нощта в сряда срещу четвъртък, като щетите се оценяват на 9,5 милиона евро, съобщи АФП.

Откраднати са две изделия от китайски порцелан, според полицейски източник и департамента От Виен, като не се съобщават повече подробности.

Според сайта на изданието „Пари мач" те са били представени на временна изложба и са принадлежали на частно лице, съобщава БТА.

Музеят, посветен на порцелана, се намира в Лимож, Централна Франция,

На сайта на музея се посочва, че институцията притежава „най-богатата колекция от лиможки порцелан в света", както и „произведения, представящи основните етапи от историята на керамиката".