ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удължено работно време на метрото заради България ...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21232875 www.24chasa.bg

Откраднаха китайски порцелан за 9,5 млн. евро от френски музей

1360
Сервизи от майсенски порцелан. Снимка Архив

Френският Национален музей „Адриен Дюбуше",  е бил ограбен през нощта в сряда срещу четвъртък, като щетите се оценяват на 9,5 милиона евро, съобщи АФП. 

Откраднати са две изделия от китайски порцелан, според полицейски източник и департамента От Виен, като не се съобщават повече подробности.

Според сайта на изданието „Пари мач" те са били представени на временна изложба и са принадлежали на частно лице, съобщава БТА.

Музеят, посветен на порцелана,  се намира в Лимож, Централна Франция,

На сайта на музея се посочва, че институцията притежава „най-богатата колекция от лиможки порцелан в света", както и „произведения, представящи основните етапи от историята на керамиката".

Сервизи от майсенски порцелан. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол