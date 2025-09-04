Приключи срещата между Зеленски и Стив Уиткоф

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Срещата между украинския президент Володимир Зеленски и специалния пратеник на Белия дом Стив Уиктоф приключи, предаде Укринформ, като се позова на говорителя на президента Сергий Никифоров.

„Президентът се срещна с Уиткоф. Към момента срещата вече e приключила", заяви Никифоров, но засега не се разкриват повече подробности.

Срещата на върха на „Коалицията на желаещите" се провежда в Елисейския дворец в Париж и е председателствана от френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър. Зеленски и Уиткоф са сред участниците в срещата.

Междувременно чешкият премиер Петър Фиала заяви, че съюзниците на Украйна са съгласни, че е необходимо интензивната помощ за Киев да продължи и че за устойчив мир са необходими силни гаранции за сигурност, предаде Ройтерс, цитира БТА.

„Необходимо е да продължим с натиска срещу Русия, за да бъдат създадени условията за справедлив и устойчив мир", каза Фиала след разговорите в Париж, които се състояха както лице в лице, така и чрез видео връзка.