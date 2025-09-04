Незаконната сеч на дървета е допринесла за наводненията в Индия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Върховният съд на Индия подчерта, че незаконната сеч е допринесла за природните бедствия, предаде индийската национална новинарска агенция Прес Тръст ъв Индия.

Съдът поиска писмени становища от централното правителство, Националния орган за управление на бедствията и други институции относно свлачищата и наводненията.

Двама върховни съдии заявиха, че трябва да се намери баланс между развитието и опазването на околната среда. Те изпратиха официални уведомления до министерството на околната среда, горите и климатичните промени, Националната агенция за пътищата, както и до правителствата на засегнатите щати Химачал Прадеш, Утаракханд, Джаму и Кашмир, и Пенджаб.

Съдиите настояха да бъде изготвен специален план за действие и да се създаде независима разследваща комисия, която да проучи причините за свлачищата и внезапните наводнения, както и да предложи конкретни мерки за предотвратяване на бедствия.

Според тях въпреки наличието на специализирани органи за управление на кризите, породени от бедствия, централното правителство и щатските правителства не разполагат с ефективни планове за превенция и ограничаване на щетите при подобни природни явления, чието зачестяване буди сериозно безпокойство, цитира БТА.

Сред препоръките на съдиите е да се създаде независим експертен съвет, който да извърши геоложки, геотехнически и екологични проучвания на пътни и инфраструктурни проекти, свързани със свлачища; анализ на причините за наводненията, предприемане на спешни мерки от страна на държавата, свързани със спасяване, първа помощ и осигуряване на безопасност за пострадалите граждани.