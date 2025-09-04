ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Унгарски министър: Отхвърляме антиизраелските мерки на ЕС

Петер Сиярто КАДЪР: Туитър/@DoctorGerhard

Европейският съюз продължава да предлага антиизраелски мерки на страните членки, но Унгария продължава да ги отхвърля и гради „стратегически съюз и приятелство" с Израел. Това заяви днес в социалните мрежи унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

Сиярто проведе разговори с Йоси Догон, ръководител на Регионалния съвет на Шомрон (Самария), като двамата обсъдиха ситуацията в Близкия изток. Министърът заяви, че Западна Европа продължава да бъде обхваната от антиизраелски настроения.

„Обсъдихме и ситуацията с християнските общности в Близкия изток и се съгласихме, че защитата и сигурността им е важна споделена задача", заяви Сиярто, информира БТА.

