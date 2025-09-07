Хеньо - "русалките" от Южна Корея, които се гмуркат за морски дарове до 90 г.

Занаятът им се предава по женска линия, прекарват повече време във водата от видри и полярни мечки

От хиляди години митове за русалки пленяват въображението на хората. И макар Ариел да не съществува, на 80 км южно от Корейския полуостров има остров, на който от векове живее най-близкото нещо до морските нимфи, познато на човечеството.

“Смарагдовият остров на Ориента”, “Хавай на Корея”, или Чеджу, е дом на водолазите хеньо - “жените на морето”. Тези южнокорейки нямат рибешки опашки, но прекарват повече от половината си време във водата. Хеньо се гмуркат от 5 до 20 метра дълбочина до дъното на океана около 100 пъти на ден, а студеното време не е пречка за тях - те работят целогодишно.

Практиката, която изисква задържане на дъха до 2 минути на гмуркане, им позволява да събират морски дарове като октоподи, морски таралежи и абалони. Забележително е, че те започват да учат занаята като тийнейджърки и

продължават да работят дори когато са бременни

Пенсионират се на преклонна възраст, като някои представителки на хеньо спират да се гмуркат чак когато навършат 90 години. Освен това тези дами не ползват каквато и да е водолазна екипировка, с изключение на неопренови костюми и очила.

Традицията на хеньо е дотолкова застъпена на Чеджу, че на острова има характерна специфика при говора, която се изразява в съкращаване на думите. Тя се приписва на необходимостта на водолазите да общуват бързо, докато са на повърхността, преди да се гмурнат отново.

“Смятаме, че от хиляди години те правят това невероятно, матрилинейно нещо (матрилинейността се изразява в това дадено наследство да се предава по женска линия - б.а.), при което се учат от майките си как да се гмуркат още от много ранна възраст”, коментира доц. Мелиса Илардо, експерт по генетика и еволюционна биология от Университета на Юта.

Хеньо се делят на 3 групи според уменията. Начинаещите се наричат хагун, чунгун са жените водолази на средно ниво, а сангун са най-опитните, които се гмуркат в най-опасните места. Най-високият ранг е даесангун - това са лидерките на хеньо общността. Тази елитна група притежава не само отлични умения за събиране на морски дарове, но и да има способността да предсказва времето изключително точно само по шума на вълните. На Чеджу дори има поговорка, че даесангун могат да предскажат времето по-точно от прогнозата.

Водолазите хеньо са признати от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. Те обаче са застрашени, тъй като над 90% от жените гмуркачи са на възраст над 60 години. Броят им е намалял драстично през последните години - от около 14 хил. през 70-те до едва 3000 - 4000 днес. Според експерти това вероятно значи, че

днешното поколение хеньо е последното изобщо,

и предупреждават, че традицията може да изчезне напълно през следващите 20 години.

В миналото хеньо от Чеджу са мигрирали към континента и са се заселили по крайбрежието, като по-голяма група има и до днес в южния град Бусан. Имало е и представителки, които са се преместили в Япония, в Китай, както и във Владивосток в Русия. В средата на 20-и век около 2800 хеньо от Чеджу са се установили в континенталната част на Корея, а други 1600 са емигрирали в чужбина.

Първото писмено свидетелство за “жените на морето” от Чеджу датира от 1629 г., когато са били наричани още “джамньо”. В най-ранните периоди мъже и жени са работили заедно, като мъжете водолази са се наричали “поджак”. Предполага се, че мъжете са ловили морски таралежи, а жените предимно са събирали растения, като водорасли.

Тъй като мъжете на острова са били значително по-малко, а е имало и доста случаи на загинали в бурното море по време на риболов, жените постепенно поели работата на гмуркачи поради необходимост. Това поставило началото на културна промяна, като вследствие жените станали единствените водолази на остров Чеджу.

Според една от теориите, макар официалните свидетелства за хеньо да датират от XVII в., практиката може да е започнала още през 503 г. сл.н.е., като записи от VI в. сочат, че перли са били събирани като дарове за краля - не се споменава обаче от кого (о-в Чеджу е бил независимо кралство под името Тамна до Х в., след което става васална територия и по-късно бива погълнат от последната южнокорейска династия - Чосон, през XV в. - б.а.).

Доц. Илардо, заедно с група учени от Южна Корея, Дания и САЩ, искаха да разберат дали хеньо имат уникални промени в ДНК, което им позволява да остават без кислород толкова дълго, дали тази способност е резултат на усилени дългогодишни тренировки, или вероятно е комбинация от двете.

В хода на изследването учените проследили естественото поведение при гмуркане и физиологията на 7 представителки от хеньо на възраст от 62 до 80 г., докато ловили морски таралежи край Чеджу. По време на 1786 гмуркания жените са носили устройства, които са измервали колко дълго са били под вода и колко е продължителността на гмурканията им. Проследени били и нивата на кислород в мозъка и мускулите.

Резултатите разкриха, че

хеньо се гмуркат средно от 2 до 10 часа всеки ден,

като прекарват изумителните 56% от времето под вода - това е повече в сравнение с много водни бозайници, включително бобри, полярни мечки и видри, посочват изследователите. “Хеньо са просто невероятни”, коментира водещият автор на изследването д-р Крис Макнайт от Университета в Сейнт Андрюс.

Представителки на хеньо са били изучавани и преди, но това се е случвало в изолирани условия в лаборатория. Сега обаче екипът от учени е искал да ги наблюдава в реална обстановка, за да изучава способностите им в контекста на други водни бозайници. Проучването на физиологичните адаптации на жените хеньо може да хвърли светлина върху това как предците на китовете и други морски бозайници успешно са преминали от сухоземна към водна среда, обясни Макнайт.

По време на изследването експертите очаквали да наблюдават понижени нива на кислород и бавен сърдечен ритъм при хеньо - характерна реакция на бозайниците при гмуркане. Учените обаче се натъкват на обратното - жените водолази имали ускорен сърдечен ритъм и малко понижаване на кислорода в мозъка или мускулите по време на гмуркане.

Изследователите предполагат, че тази адаптация се дължи на уникалния стил на гмурканията, които са чести и кратки. Средната продължителност на гмуркането на хеньо е 11 секунди, а възстановителния период на повърхността - 9.

При друго изследване учените сравнили 30 водолази хеньо, 30 жени от Чеджу, които не се гмуркат, и 31 жени от континенталната част на Южна Корея. Средната възраст на участничките била 65 г. Експериментът целял да сравни сърдечния ритъм, кръвното налягане и размера на далака на участничките, както и разлики в генома чрез кръвни проби.

Най-голямото предизвикателство било безопасното пресъздаване на физическия стрес от престоя под вода за дълги периоди при жените без опит в гмуркането, обясни Илардо. Учените решили този проблем със симулирани гмуркания, по време на които участниците задържали дъха си, докато са потапяли лицата си в студена вода.

“Не можете да поискате от жени на 65-67 години, които никога преди не са се гмуркали, да скочат във водата”, коментира Илардо и обясни: “За щастие, ако задържите дъха си и поставите лицето си в купа, пълна със студена вода, тялото ви реагира така, сякаш се гмуркате, тъй като нервът, който стимулира рефлекса на гмуркане при бозайниците, преминава през лицето”.

Анализът на екипа разкри, че всички участници от Чеджу - водолази или не, са били повече от 4 пъти по-склонни да имат генетичен вариант, свързан с по-ниско кръвно, отколкото жителите от континентална Корея.

Според учените тази черта може би се е развила, за да предпази бременните хеньо, тъй като гмуркането за тях крие повече опасности. Генът вероятно се е разпространил естествено из острова и вероятно е

причина за ниската смъртност от инсулт на Чеджу

- 24,3% на 100 хил. души. За сравнение в столицата Сеул процентът е 25,7%, а в САЩ например е цели 37%.

Екипът също така установи, че участничките в експеримента от Чеджу са по-склонни да имат генетична вариация, свързана с повишена толерантност към студ и болка.

Доц. Илардо се надява да продължи да изучава жените водолази на Чеджу, тъй като “това проучване повдига повече въпроси, отколкото дава отговори, но преди всичко показва, че тези жени са изключителни”.