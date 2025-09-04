ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Русия отхвърля всички инициативи за мир

Пожар се разрази и край Солун

Гледка към Солун СНИМКА: АРХИВ

Пожар избухна край втория по големина гръцки град Солун. Наземни и въздушни противопожарни екипи се борят с огъня, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Според Пожарната служба 49 огнеборци с 20 превозни средства, както и пешеходен патрулен екип, действат на терен в района на село Хортиатис, а четири самолета и три хеликоптера разпръскват вода от въздуха.

Доброволци, строителни машини и общински цистерни с вода също помагат в гасенето на пожара, информира БТА.

Съобщение, изпратено чрез спешния номер 112, предупреждава жителите на района да следват инструкциите на властите, посочва още изданието.

По-рано днес голям горски пожар избухна и на гръцкия остров Лесбос.

