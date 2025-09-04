Папа Лъв XIV пред израелския президент: Бъдещето на палестинския народ трябва да бъде гарантирано

Бъдещето на палестинския народ трябва да бъде гарантирано, каза папа Лъв XIV пред израелския президент Ицхак Херцог, когото прие на частна аудиенция във Ватикана.

"По време на сърдечните разговори със Светия отец и на тези в Държавния секретариат бе обсъдена политическата и социалната ситуация в

Близкия изток, където продължават многобройните конфликти, с особено внимание към трагичната ситуация в Газа", се казва в изявление на Ватикана след срещата между Херцог и папата.

"Дискусиите се фокусираха върху това как да се гарантира бъдещето на палестинския народ и мир и стабилност в региона, като Светият престол потвърди, че решението за две държави е единственият изход от продължаващата война. Беше споменато и това, което се случва на Западния бряг, както и важният въпрос за Йерусалим", се посочва в изявлението.

"Беше изразена надежда, че преговорите ще бъдат възобновени незабавно, така че с желание и смели решения, както и с подкрепата на международната общност, да стане възможно да се осигури освобождаването на всички заложници, да се постигне спешно трайно примирие, да се улесни безопасното влизане на хуманитарна помощ в най-засегнатите райони и да се гарантира пълното зачитане на хуманитарното право, както и на легитимните стремежи на двата народа", казаха още от Ватикана.

"По време на дискусиите беше постигнато съгласие относно историческата значимост на отношенията между Светия престол и Израел и бяха обсъдени няколко въпроса, свързани с отношенията между държавните органи и местната Църква" се казва още в изявлението.